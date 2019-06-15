СМИ: «Наполи» просит у ПСЖ за Инсинье 100 млн евро

Неаполь, Италия, , 11:44 — REGNUM Футбольный клуб «Наполи» назвал команде «Пари Сен-Жермен» цену за своего нападающего Лоренцо Инсинье, сообщил 15 июня в своем Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство «Наполи» по запросу ПСЖ оценило своего 28-летнего форварда в 100 млн евро. При этом никто ещё не предлагал за футболиста больше 70−80 млн евро, и неаполитанский клуб проведет на следующей неделе переговоры с агентом игрока о его новом контракте.

Отметим, в минувшем сезоне Лоренцо Инсинье сыграл за «Наполи» в 28 матчах (24 — в основном составе) и отметился в них 10 мячами (1 — с пенальти) и 6 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.