Миодраг Божович хочет стать гражданином России

Самара, , 11:23 — REGNUM Главный тренер самарской команды «Крылья Советов» Миодраг Божович хочет стать российским гражданином. Об этом 50-летний черногорский специалист рассказал в интервью Sport24.

«Думаю над этим», — заявил Миодраг Божович, отвечая на вопрос корреспондента о том, хотел ли бы черногорский тренер стать российским гражданином.

Также специалист отметил, что он попытается сделать российский паспорт, если его дела в Самаре сложатся лучшим образом.

Кроме этого, Миодраг Божович рассказал, что больше всего в жителях России ему нравится их душа и что понять, что это такое можно только близко познакомившись с нашей страной.

Отметим, черногорский специалист работает в России с 2008 года и за это время тренировал такие клубы как пермский «Амкар», «Москва», «Ростов», московские «Динамо» и «Локомотив», а также тульский «Арсенал».