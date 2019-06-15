«Тампа» обменяла своего голкипера Ингрэма в «Нэшвилл»

Тампа, США, , 10:35 — REGNUM Хоккейный клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» обменял своего канадского голкипера Коннора Ингрэма в команду «Нэшвилл Предаторз», сообщает 15 июня официальный сайт «Нэшвилла».

Взамен на 22-летнего игрока «Тампа» получила право выбора в седьмом раунде драфта НХЛ 2021 года.

Отметим, прошлый сезон Коннор Ингрэм провел в фрам-клубах «Тампы» в АХЛ «Сиракьюз Кранч» и «Орландо Солар Бэрс» 35 матчей в общей сложности. Он помог «Орландо» пройти во второй раунд плей-офф Кубка Келли, пропуская в среднем по 1,94 шайбы за матч и сыграв на ноль в шести матчах. Также голкипер является серебряным призером молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года в составе сборной Канады.