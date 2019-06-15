Бывший защитник ХК «Торпедо» Боди продолжит карьеру в Швеции

Векше, Швеция, , 10:04 — REGNUM Канадский защитник хоккейного нижегородского клуба «Торпедо» Мэтью Боди перейдет в состав шведской команды «Векшё Лейкерс», сообщает 15 июня пресс-служба шведской команды.

«Мне не терпится присоединиться к «Векшё Лейкерс», — приводит пресс-служба слова Боди по поводу его перехода в шведскую команду.

Также, как рассказал 29-летний игрок, он знает бывших хоккеистов «Векшё», которые считают шведскую команду отличным местом.

Кроме этого, по словам Боди, главная его причина перехода именно в этот клуб — это его высокие шансы на золотые медали, а хоккеист хотел бы быть к этому причастным.

Отметим, в минувшем сезоне Мэтью Боди сыграл в 39 матчах за «Торпедо» в КХЛ и смог набрать в них 16 (3 шайбы + 13 результативных передач) очков. До этого играл в клубах АХЛ.