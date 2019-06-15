«Бенфика» хочет приобрести нападающего «Реала» де Томасас

Лиссабон, , 09:46 — REGNUM Лиссабонский футбольный клуб «Бенфика» ведет переговоры с мадридской командой «Реал» о возможности перехода в свой состав принадлежащего мадридскому клубу нападающего Рауля де Томаса, сообщает 15 июня O Jogo.

Сумма трансфера за 24-летнего форварда «Реала», игравшего в прошлом сезоне в «Райо Вальекано» на правах аренды, составит примерно 20 млн евро.

Отметим, Рауль де Томас является воспитанником «Реала» и впервые выступил в основном составе мадридцев в октябре 2014, выйдя на замену в матче с «Колоньей». Летом 2015 года играл на правах аренды в «Кородове», в сезоне 2016/17 перешел на таких же условиях в «Вальядолид». С лета 2017 года играет в «Райо Вальекано» и в нынешнем сезоне сыграл за клуб в 60 матчах, отметившись в них 37 голами.