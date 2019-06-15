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СМИ: дортмундская «Боруссия» хочет вернуть защитника Хуммельса

Спорт

Руководство «Боруссии» уже начало переговоры с представителями «Баварии» по этому поводу

Дортмунд, Германия, 15 июня 2019, 09:43 — REGNUM  Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» намерен вернуть в свой состав защитника мюнхенской команды «Бавария» Матса Хуммельса, сообщает 15 июня Sport Bild.

По данным издания, руководство «Боруссии» уже начало переговоры с представителями «Баварии» по этому поводу, а руководство мюнхенской команды, в свою очередь, уведомило своего главного тренера Нико Ковача о возможной продаже 30-летнего защитника.

Отметим, Матс Хуммельс играл за «Боруссию» в период с 2008 по 2016 год, после чего перешел в «Баварию». За время своего нахождения в дортмундской команде сыграл за клуб в 309 матчах и отметился в них 25 мячами и 166 результативными передачами. В прошлом сезоне стал чемпионом Германии в составе мюнхенской команды.

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Футбол
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