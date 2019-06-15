Суббота, 15 Июня 2019 года
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Макдональд вышел в финал ГП Bellator, удачно защитив титул чемпиона

Спорт

Все судьи единогласно присудили победу канадцу

Нью-Йорк, США, 15 июня 2019, 09:05 — REGNUM  Канадский боец смешанного стиля (ММА) Рори Макдональд одержал победу над представителем Бразилии Ройсом Грейси в бою за титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, проходившем в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 222.

Поединок продлился все пять раундов и по его итогам все судьи единогласно присудили победу канадцу.

Эта победа стала для Рори Макдональда удачной защитой его титула чемпиона Bellator в полусреднем весе и по её итогам он вышел в финал Гран-При промоушна. Теперь в активе Макдональда 21 победа в турнирах ММА при 5 поражениях.

В следующем бою соперником 29-летнего канадца станет ещё один бразилец — Дуглас Лима, которого Макдональд одолел в январе 2018 года, отняв у него пояс чемпиона Bellator.

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Смешанные единоборства
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