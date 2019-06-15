«Динамо» и «Спартак» заинтересовались защитником сборной Сенегала

Москва, , 08:47 — REGNUM Московские клубы «Динамо» и «Спартак» проявляют интерес к защитнику сенегальской футбольной сборной и команды «Кэйор Фут» Амаду Санья, сообщает 15 июня Сhampionat.com.

По данным источника, 20-летним игроком также интересуется испанский клуб «Валенсия», готовая его приобрести за 300 тысяч фунтов, и две немецкие футбольный команды.

Отметим, Амаду Санья стал одним из трех лучших бомбардиров на чемпионате мира 2019 года среди игроков до 20 лет.

Напомним, московский «Спартак» закончил пошедший сезон чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте с 49 очками. Московское «Динамо» финишировало двенадцатым, набрав 33 очка. Победил в чемпионате санкт-петербургский клуб «Зенит».