Суббота, 15 Июня 2019 года
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Защитник Любушкин подписал с «Аризоной» новый контракт

Спорт

«Мы рады продлить сотрудничество с Ильёй»

Глендейл, США, 15 июня 2019, 08:46 — REGNUM  Российский защитник хоккейного клуба НХЛ «Аризона Койотс» Илья Любушкин подписал со своей командой новое соглашение, сообщает 15 июня пресс-служба «Аризоны».

Новое соглашение рассчитано сроком на один сезон. Другие подробности заключенного контракта не разглашаются.

«Мы рады продлить сотрудничество с Ильёй», — завил главный менеджер «Койотс» Джон Чайка после подписания нового соглашения клубом с 25-летним российским хоккеистом. Его слова также приводит пресс-служба команды.

Кроме этого, Чайка отметил, что российский игрок хорошо дополнил собою команду в минувшем сезоне, обеспечив глубину и свое физическое присутствие на линии защиты.

Отметим, в сезоне 20 181/19 Илья Любушкин сыграл в регулярном чемпионате НХЛ за «Аризону» в 41 матче и смог в них отметиться 4 результативными передачами.

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