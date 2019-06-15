«Айнтрахт» приобрел нападающего «Црвены звезды» Йовелича

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:19 — REGNUM Форвард белградской команды «Црвена звезда» и молодежной сборной Сербии Деян Йовелич официально перешел в состав футбольного клуба из Франкфурта «Айнтрахт», сообщает 15 июня пресс-служба франкфуртской команды.

Также сообщается, что контракт с 19-летним игроком рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Деян — очень хороший форвард. Он универсален и мобилен», — приводит пресс-служба «Айнтрахта» комментарий члена правления команды Фреди Бобича по поводу приобретения футболиста.

Также Бобич отметил, что футболист ещё очень молод и ему многому нужно будет учиться, однако клуб настроен оптимистично в отношении игрока и считает, что Йовелич проявит себя уже в следующем сезоне, успешно пройдя адаптацию в команде.

Отметим, в минувшем сезоне Лука Йовелич сыграл за «Црвену звезду» в 28 матчах и отметился в них 14 голами и 2 результативными передачами.