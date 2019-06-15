Сборная Бразилии разгромила Боливию на Кубке Америки с дублем Коутиньо

Сан-Паулу, Бразилия, , 07:58 — REGNUM Сборная команда Бразилии по футболу нанесла разгромное поражение команде Боливии в первом матче Кубка Америки, проходящего в Бразилии.

Встреча состоялась на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев турнира.

Первый тайм прошел без забитых голов. Затем, на 50-й минуте игры, в ворота сборной Боливии был с помощью системы видеопомощи арбитрам назначен пенальти, который удачно реализовал бразильский хавбек футбольного клуба «Барселона» Филлипе Коутиньо.

Буквально через три минуты Коутиньо оформил в матче дубль, вновь поразив ворота соперника и удвоив счет и преимущество своей команды. Финальную точку в разгроме футболистов Боливии поставил вышедший в конце игры на замену форвард бразильцев Роберто Формино, который на 84-й минуте нанес точный удар в угол ворот и привел счет к окончательному значению.

Отметим, сборная Бразилии по итогам матча лидирует в группе А Кубка Америки, набрав 3 очка. В следующем матче 19 июня команда встретится со сборной Венесуэлы.