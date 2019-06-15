Эден Азар: сомневаюсь, что Рамос станет просить пробивать пенальти

Мадрид, , 07:46 — REGNUM Бельгийский защитник футбольного мадридского клуба «Реал» Эден Азар заявил, что он не намерен брать на себя роль исполнителя пенальти в команде, которую в настоящее время занимает капитан команды Серхио Рамос. Его комментарий на эту тему приводит 15 июня Marca.

«Серхио Рамос хорошо исполняет пенальти. Если он попросит меня пробить, в чём я сомневаюсь, я сделаю это», — заявил Азар.

Также 28-летний футболист отметил, что «Реал» — это команда в которой много звезд, а он в ней — новичок и потому будет стараться сделать все возможное на игровом поле.

Отметим, футболист перешел в состав «Реала» из лондонского «Челси» по окончании нынешнего сезона и обошелся мадридскому клубу в 100 млн евро. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан на пять лет.

Напомним, в минувшем сезоне Эден Азар сыграл за «Челси» в 37 матчах и отметился в них 16 голами и 15 результативными передачами.