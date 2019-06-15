Монтелла и дальше будет главным тренером «Фиорентины»

Флоренция, Италия, , 07:24 — REGNUM Футбольный клуб итальянской серии А «Фиорентина» продолжит сотрудничество со своим главным тренером Винченцо Монтеллой и в следующем сезоне, сообщает 15 июня пресс-служба команды.

Монтелла стал наставником «Фиорентины» в апреле текущего года и после продажи клуба новому владельцу — американскому миллиардеру итальянского происхождения Рокко Коммиссо, был под угрозой увольнения с занимаемого им поста. Однако после встречи специалиста с новым владельцем, последний принял решение оставить Монтеллу главным тренером команды.

«Я встретился с Винченцо, он произвел на меня прекрасное впечатление. Он был полон энтузиазма и изъявил желание продолжать работать», — приводит пресс-служба «Фиорентины» слова Рокко Коммиссо на эту тему.

Также новый владелец отметил, что по некоторым причинам клуб закончил прошлый сезон не лучшим образом и будет усердно работать, чтобы подготовиться к началу следующего сезона.

Отметим, по итогам минувшего сезона «Фиорентина» финишировала в серии А итальянского чемпионата на 16-м месте и от зоны вылета из высшей лиги команду отделяло всего три очка.

Напомним, как сообщало, ранее, 25 мая, стало известно, что новым владельцем флорентийского футбольного клуба станет американский миллиардер итальянского происхожденияРокко Коммиссо.