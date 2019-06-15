Суббота, 15 Июня 2019 года
07:48:59 МСК

Сборная Эквадор обыграла Италию и заняла третье место на ЧМ U20

Спорт

1:0 в пользу эквадорской команды

Сборная Эквадор обыграла Италию и заняла третье место на ЧМ U20
A C Moraes
Эквадорский болельщик

Гданьск, Польша, 15 июня 2019, 07:10 — REGNUM  Сборная Эквадора по футболу переиграла с минимальным преимуществом команду Италии в матче за третьем место на чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

Встреча состоялась на поле стадиона «ГОСиР» в городе Гдыня (Польша) и закончилась со счетом 1:0 в пользу эквадорской команды.

Единственный мяч в матче стал на счету эквадорского защитника Мины Ричарда, забившего его на 104 минуте игры. Также сборная Италии упустила свой шанс на победу на 95-й минуте, когда в ворота сборной Эквадора был назначен одиннадцатиметровый удар, который итальянский форвард Марко Оливьери реализовать не сумел.

Отметим, по итогам встречи сборная Эквадора заняла третье место на чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Матч за первое состоится позднее 15 июня и в нем встретятся молодежные команды Южной Кореи и Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить