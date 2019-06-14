В Ярославле появится футбольный музей

Ярославль, , 16:42 — REGNUM Ярославский «Шинник» открывает свой музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в футбольном клубе. Помещение под музей выделено «Дирекцией спортивных сооружений» мэрии Ярославля. Предполагается, что он будет располагаться непосредственно на стадионе «Шинник».

"Могу сообщить, что мы на днях получили все подтверждающие документы от «Дирекции спортивных сооружений». Выделено помещение под Западной трибуной. Сейчас решается вопрос с оформлением и дизайном экспозиции», — рассказал генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин.

Дизайнерские решения будут приняты во второй половине июня. Площадь музея составит 40 квадратных метров. Среди экспонатов — футбольная форма «Шинника» разных периодов, фанатская атрибутика, программки к матчам ярославского клуба.

— Один из раритетов — судейский свисток 40-х годов. Есть футбольные бутсы 50−60х годов. Тогда у футболистов «Шинника» даже были свои суеверия. Дело в том, что шипы в бутсы они вкручивали сами с помощью пассатижей. И каждого футболиста были свои инструменты, и друг другу они их старались не передавать из-за боязни плохо провести игру, — рассказал ИА REGNUM автор идеи музея «Шинника» коллекционер Михаил Калугин.

Точная дата открытия футбольного музея в Ярославле пока не определена. Есть вероятность, что это случится в начале нового сезона Футбольной национальной лиги. Первый матч нового чемпионата ФНЛ в Ярославле пройдет 13 июля.

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