Петербуржцы привезли в Россию 22 медали по парабадминтону

Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM С 6 по 11 июня 2019 года в г. Новочебоксарск, Республика Чувашия, прошел Чемпионат России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие 85 спортсменов из 18 регионов страны. Команда Санкт-Петербурга из 17 спортсменов и 3 тренеров (Владимирова А.С., Добрынин П.К. и Иванов А.А.) завоевала 4 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей в разных классах.

Как сообщает БФ «ТОЧКА ОПОРЫ», чемпионами турнира петербургские спортсмены стали в следующих разрядах: одиночный — Наталья Яремчук (класс SL4), Константин Афиногенов (класс WH1), Вита Вимба (SL3); парный — Наталия Яремчук, Вита Вимба (SL3-SU5). Более подробные результаты представлены здесь.

«ЧР прошел на хорошем уровне. В планах участие в чемпионате Мира в августе, куда отобрался по всем игровыми категориям. И дальше работать над отбором на Паралимпиаду», — поделился с Константин Афиногенов.

Для подготовки и участия в квалификационном отборе «Road to Tokyo 2020» в преддверии Паралимпийских Игр спортсменам-колясочникам необходим новый инвентарь, поэтому их можно поддержать.