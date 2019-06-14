Пятница, 14 Июня 2019 года
16:02:00 МСК

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Спорт

Кудерметова обыграла Миннен со счётом 4:6, 7:5, 6:3

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
Иллюстрация: Www.wtatennis.com
Вероника Кудерметова

Хертогенбосх, Нидерланды, 14 июня 2019, 15:57 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минуту, завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Кудерметова шесть раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, восемь ошибок на подаче и три брейка.

В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой и американкой Элисон Риске.

Читайте также: Вихлянцева вышла в третий круг турнира в Хертогенбосхе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить