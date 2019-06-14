«У нас сумасшедшая поддержка на трибунах» — Ерёменко остаётся в ФК «Ростов»

Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Роман Ерёменко продлил соглашение с жёлто-синими. Согласно достигнутой договорённости, игрок будет защищать клубные цвета ещё в течение четырёх лет. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донской команды 14 июня.

«Я счастлив, что остаюсь в «Ростове». Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на «Ростов Арене». У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на моё решение остаться в «Ростове», — сказал Еременко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что полузащитник ранее защищал клубные цвета столичного «Спартака». В «Ростов» Ерёменко перешёл в январе 2019 года.

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