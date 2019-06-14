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Защитник «Торонто» Зайцев может перейти в «Эдмонтон»

Спорт

«Эдмонтон» заинтересован в приобретении Зайцева

Торонто, Канада, 14 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев может продолжить карьеру в «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер на своей странице в Twitter.

Отмечается, что «Эдмонтон» заинтересован в приобретении Зайцева. Ранее стало известно, что на него претендует также «Ванкувер Кэнакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торонто» прорабатывает обмен Зайцева в другую команду. При этом контракт 27-летнего защитника, решившего покинуть «Торонто», рассчитан до конца сезона 2023/24.

Читайте ранее в этом сюжете: «Торонто» прорабатывает возможность обмена Зайцева

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