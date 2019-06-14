Защитник «Торонто» Зайцев может перейти в «Эдмонтон»

Торонто, Канада, , 15:49 — REGNUM Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев может продолжить карьеру в «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер на своей странице в Twitter.

Отмечается, что «Эдмонтон» заинтересован в приобретении Зайцева. Ранее стало известно, что на него претендует также «Ванкувер Кэнакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торонто» прорабатывает обмен Зайцева в другую команду. При этом контракт 27-летнего защитника, решившего покинуть «Торонто», рассчитан до конца сезона 2023/24.

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