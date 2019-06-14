Гимнасты из Казахстана завоевали три золота на чемпионате Азии в Монголии

Улан-Батор, , 15:46 — REGNUM Спортсмены из Казахстана завоевали три золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике среди юниоров. Об этом сообщили 14 июня в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В упражнении на кольцах победителем стал Олег Чубенко, в упражнении на брусьях — Роман Маменов, на перекладине — Эмиль Ахмеджанов. Чубенко также занял второе место в упражнении на коне. В опорном прыжке третье место занял Асан Салимов.

Отметим, чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди юниоров проходит с 9 по 16 июня в Улан-Баторе. С 16 по 23 июня в Монголии также пройдет чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди взрослых спортсменов.

Читайте также: Гимнастка из Казахстана одержала победу на международном турнире в Чимкенте