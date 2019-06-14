«Реал» подписал контракт с японским полузащитником Кубо

Мадрид, , 15:27 — REGNUM Мадридский «Реал» подписал контракт с японским полузащитником Такэфусой Кубо. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как отмечает Marca, «Реал» заключит с Кубо пятилетний контракт с годовой зарплатой €1,2 млн. 18-летний хавбек будет играть за вторую команду клуба — «Кастилью».

Ранее Кубо играл за клуб «Токио». В сезоне 2019 года он сыграл в 13 матчах чемпионата Японии, в которых забил четыре гола.

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