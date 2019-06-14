Перерождение тульского хоккея: из дворового в высшую лигу

Тула, , 15:25 — REGNUM «Пас, пас! Бросай! Гол!» — эта фраза в советское время доносилась чуть ли не с каждой хоккейной коробки (а их было немало). Легендарную «Красную машину» знал чуть ли не каждый второй житель планеты, более или менее следивший за миром спорта.

Сегодня специалисты признают, что спад популярности этого зимнего вида спорта произошел. И главная задача властей — возродить его былую славу с новой мощью. Создаются новые лиги, клубы, команды. Но главным толчком в сфере станет будущее поколение, которое необходимо воспитывать уже сегодня. У Тульской области довольно-таки богатая хоккейная история и есть громкие имена, некогда прославлявшие эту землю.

Они ковали хоккейную победу

Впервые в Тульской области в канадский хоккей начали играть в 1948 году. Именно Тульский кремль, где в наши дни заливают Губернский каток, принимал первые матчи ледовых сражений. Больше 70 лет назад местные команды «Зенит» и «Спартак» стартовали в зональном туре первого в истории чемпионата РСФСР. А в 1954 году — уроженец Одоева Александр Уваров и деревни Анненки Киреевского района Дмитрий Уколов. Эти два тульских воспитанника вошли в состав той самой сборной СССР, которая взяла «золото» чемпионата мира — 1954 и Олимпиады — 1956. Именно этот состав был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

В 60−70-е годы хоккеем заразилась вся область, от Алексина до Ясногорска и Белева. Клуб «Зенит» пытался пробиться в первенство СССР, но финансовое положение не позволило.

По-настоящему заявить о себе тульский хоккей смог с началом эпохи команды «Корд», которую создали при щекинском производственном объединении «Химволокно». Сыграв один сезон на первенстве области, в следующем команда была заявлена на первенство страны в классе «Б». В 1979−82 годы щекинский клуб выступал в классе «Б» (четвертый эшелон), а после расформирования последнего был переведен во вторую лигу первенства СССР (третий эшелон), где выступал вплоть до сезона 1991/92. Перед началом сезона 1992/93 было принято решение снять команду с соревнований по финансовым причинам.

В 90-е тульскому хоккею приходится несладко. С ледовой карты исчезают Щекино, Алексин, Архангельское и Тула. В чемпионате области порой участвовали всего четыре команды, а поскольку в регионе отсутствует искусственный лед, из-за оттепелей ряд турниров так и не удается доиграть. Юношескому хоккею пришлось еще сложнее.

С возрождением «Корда» (1998 год) в составе с щекинскими воспитанниками появились и иногородние игроки. Тогда в команде вырос бомбардир и влюбил в себя всю область: Николай Ащеулов забил 155 шайб. При клубе создали детскую секцию и женскую команду, в которой некогда блистала чемпионка России в составе подмосковного «Торнадо» Наталья Панкина.

В 2017 году Тула вписалась в историю КХЛ. Воспитанник щекинской школы Дмитрий Шевченко подписал контракт с клубом из Нур-Султана [бывшая Астана] «Барысом». В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел 62 матча (то есть не пропустил ни одной игры), забил семь шайб, сделал шесть результативных передач. В плей-офф сезона Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/19 форвард однажды стал автором гола и дважды ассистировал.

Арены для поколения «послов доброй воли»

В октябре прошлого года в Тульской области запустили программу «Красная машина: философия и базовые принципы». Хоккейные школы получили новые методики, конспекты. Этот сезон провели именно по ней, и результат, как оказалось, есть.

Читайте также: «Красная машина» в Тульской области: как развивают детско-юношеский хоккей

Сегодня развитие хоккея в Тульской области связано со строительством ледовых арен в Алексине (2007), Новомосковске (2011), а затем и в Туле (2015). Кроме того, сильный импульс придает Ночная хоккейная лига, которая создана по инициативе президента России Владимира Путина и объединяет любительские команды по всей стране. В тульском региональном этапе НХЛ участвуют десятки команд. В Туле, Новомосковске, Алексине, Киреевском районе действуют спортивные школы и группы. С недавнего времени регион регулярно посещают звезды отечественного хоккея, которые радуют зрителей мастерством и проводят занятия для ребят. А на международном хоккейном турнире EuroChem Cup 2019, который принимает Новомосковск уже семь лет, именитые хоккеисты вышли на лед против молодого поколения.

«Кубок «Еврохима» в этом году принял 14 команд из 10 стран. И это в прямом смысле детский чемпионат мира, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. — Наша задача и работа — популяризировать этот вид спорта, строить необходимую инфраструктуру. И на примере мировых, российских соревнований мы даем импульс возрождению именно тульского хоккея».

Депутат Госдумы и известный советский хоккеист Вячеслав Фетисов признался, что в матче против молодого поколения «приходится побегать».

«Ребята хоккей понимают, интересно с ними играть, поэтому каждый раз мы настраиваемся серьезным образом, — сказал Фетисов. — Турниры, которые организовывает Тульская область, являются примером для всех стран. Сегодня в это непростое международное время, я имею в виду в политике, эти мальчишки [юные хоккеисты] — настоящие послы доброй воли. И именно Новомосковск можно назвать столицей мирового детского хоккея».

Гости региона, спортивные журналисты и хоккейные эксперты отметили, что в хоккей вдохнули новую жизнь с приходом в Тульскую область Алексея Дюмина, руководителя, который сам играет в хоккей в одной команде с главой государства. По словам руководителя «Института региональной экспертизы» Дмитрия Михайличенко, детско-юношеский хоккей в области вышел на качественно новый уровень:

«Здесь и строительство новых арен и крытых катков, здесь и уровень профессиональной подготовки ребят. Думаю, это отличный пример, когда губернатор выстраивает долгосрочную стратегию развития спорта, а не гонится за сиюминутными успехами профессиональных команд».

На турнире EuroChem Cup 2019 заложили первый камень третьей ледовой арены в Новомосковске, где уже принимают детей и взрослых две площадки. Еще два ледовых стадиона в Туле и Алексине. Но, как пообещал губернатор, у региона большие планы по строительству таких объектов. Осенью в центре Тулы откроют арену на 3,5 тыс. мест. В планах еще три ледовых дома, которые смогут принимать у себя не только хоккеистов, но и фигуристов, и конькобежцев.

Первые в Европе

Тульская область уже смогла пробудить интерес и к следж-хоккею. Регион стал первой локацией в Европе, где создали детскую команду по следж-хоккею — алексинская «Ладога» (сегодня — «Ока»). Недавно в Туле появилась еще одна детская следж-хоккейная команда «Тропик». На льду дети с ограниченными возможностями здоровья, кстати, и мальчишки, и девчонки, демонстрируют невероятные результаты, силу воли и захватывающую игру — позавидуют даже звезды НХЛ.

«Детский спорт — это основа спорта высоких достижений, без хорошей школы развитие невозможно. Губернатор это хорошо понимает, поскольку делает ставку именно на детский хоккей, он смотрит в будущее», — отмечает аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах опроса «Институтом региональной экспертизы» жителей Тульской области, связанных с развитием профессионального и любительского спорта в регионе. В сентябре 2018 года 88% респондентов были удовлетворены уровнем развития физкультуры и спорта. Это на 10% выше, чем средний уровень по стране (78%).