Пятница, 14 Июня 2019 года
15:13:19 МСК

Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»

Спорт

Под руководством Божовича «Крылья Советов» сохранили место в премьер-лиге

Самара, 14 июня 2019, 15:13 — REGNUM  Главным тренером самарских «Крыльев Советов» останется нынешний наставник команды Миодраг Божович. Об этом заявил зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов, сообщает ТАСС.

«Божович останется тренером как один из опытных руководителей», — сказал Фетисов.

Напомним, в сезоне 2018/19 под руководством Божовича «Крылья Советов» смогли сохранить место в премьер-лиге. Команда заняла заняли 13-е место, после чего в стыковых матчах обыграла «Нижний Новгород» — 3:1, 0:1.

Читайте также: Главный тренер ФК «Крылья Советов»: новые игроки усилили команду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить