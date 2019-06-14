Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»

Самара, , 15:13 — REGNUM Главным тренером самарских «Крыльев Советов» останется нынешний наставник команды Миодраг Божович. Об этом заявил зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов, сообщает ТАСС.

«Божович останется тренером как один из опытных руководителей», — сказал Фетисов.

Напомним, в сезоне 2018/19 под руководством Божовича «Крылья Советов» смогли сохранить место в премьер-лиге. Команда заняла заняли 13-е место, после чего в стыковых матчах обыграла «Нижний Новгород» — 3:1, 0:1.

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