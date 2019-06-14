Вихлянцева вышла в третий круг турнира в Хертогенбосхе

Хертогенбосх, Нидерланды, , 14:53 — REGNUM Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над представительницей Испании Паулой Бадосой-Хиберт во втором круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча, продолжавшаяся 1 час 1 минуту, завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Вихлянцева два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Вихлянцева сыграет с победительницей матча между двумя голландскими теннисистками — Кики Бертенс и Аранчей Рус.

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