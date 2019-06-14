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Леонард признан самым ценным игроком финала НБА

Спорт

В шестом матче финальной серии Леонард набрал 22 очка, сделал шесть подборов и отдал три результативные передачи

Вашингтон, 14 июня 2019, 14:26 — REGNUM  Самым ценным игроком финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признан форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард. Об этом 14 июня сообщается на сайте НБА.

В шестом матче финальной серии против «Голден Стэйт Уорриорз» Леонард набрал 22 очка, сделал шесть подборов и отдал три результативные передачи. «Торонто» одержал победу со счётом 114:110.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финальной серии «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» со счётом 4:2 и впервые стал чемпионом НБА.

Читайте ранее в этом сюжете: «Торонто» впервые стал чемпионом НБА

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