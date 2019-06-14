«Ростов» продлил контракт с полузащитником Ерёменко

Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с полузащитником Романом Ерёменко. Об этом 14 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны продлили соглашение на четыре года. Ерёменко уже начал подготовку с командой к новому сезону.

Напомним, 32-летний полузащитник перешёл в «Ростов» из московского «Спартака» в январе 2019 года. В составе ростовского клуба он сыграл в 11 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ерёменко стал лучшим игроком «Ростова» по итогам сезона 2018/19.

Читайте также: Роман Ерёменко стал лучшим игроком ФК «Ростов» по итогам сезона