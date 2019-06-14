Пятница, 14 Июня 2019 года
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«Байер» согласовал переход нападающего ПСЖ Диаби

Спорт

Трансфер обойдётся клубу в €15 млн

«Байер» согласовал переход нападающего ПСЖ Диаби
Иллюстрация: Www.psg.fr
Мусса Диаби

Леверкузен, Германия, 14 июня 2019, 13:42 — REGNUM  Нападающий французского ПСЖ Мусса Диаби перейдёт в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает RMC.

По информации издания, «Байер» согласовал переход форварда за €15 млн.

Отметим, что Диаби является воспитанником ПСЖ. С начала 2018 года он перешёл на правах аренды в итальянский клуб «Кротоне», после чего вернулся в ПСЖ.

Всего в сезоне 2018/19 Диаби сыграл 25 матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

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