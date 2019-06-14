Российские гандболисты вышли на чемпионат Европы — 2020

Москва, , 13:25 — REGNUM Мужская сборная России по гандболу вышла на чемпионат Европы 2020 года. Команда заняла второе место в отборочной группе, которое даёт право на участие в турнире.

В пятом туре отборочного турнира сборная России одержала победу над командой Италии со счётом 30:23.

Российская команда набрала семь очков в своей отборочной группе. Лидерами является сборная Венгрии, не потерпевшая ни одного поражения.

Читайте также: ГК «Ростов-Дон» не проиграл ни одного матча в чемпионате России — тренер