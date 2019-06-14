Пятница, 14 Июня 2019 года
13:25:40 МСК

Российские гандболисты вышли на чемпионат Европы — 2020

Спорт

В пятом туре отборочного турнира сборная России обыграла Италию со счётом 30:23

Москва, 14 июня 2019, 13:25 — REGNUM  Мужская сборная России по гандболу вышла на чемпионат Европы 2020 года. Команда заняла второе место в отборочной группе, которое даёт право на участие в турнире.

В пятом туре отборочного турнира сборная России одержала победу над командой Италии со счётом 30:23.

Российская команда набрала семь очков в своей отборочной группе. Лидерами является сборная Венгрии, не потерпевшая ни одного поражения.

Читайте также: ГК «Ростов-Дон» не проиграл ни одного матча в чемпионате России — тренер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гандбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить