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Вратарь «Барселоны» Силлессен может продолжить карьеру в Англии

Спорт

Им интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм»

Барселона, Испания, 14 июня 2019, 13:18 — REGNUM  Голландский вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, Силлессен попал в сферу интересов двух британских клубов — «Эвертона» и «Вест Хэма».

Отмечается, что «Барселона» готова расстаться с голкипером и начала искать ему замену.

В сезоне 2018/19 Силлессен сыграл три матча в чемпионате Испании, в которых пропустил четыре мяча. Также на его счету семь матчей в Кубке Испании и восемь пропущенных голов.

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