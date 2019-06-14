Вратарь «Барселоны» Силлессен может продолжить карьеру в Англии

Барселона, Испания, , 13:18 — REGNUM Голландский вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, Силлессен попал в сферу интересов двух британских клубов — «Эвертона» и «Вест Хэма».

Отмечается, что «Барселона» готова расстаться с голкипером и начала искать ему замену.

В сезоне 2018/19 Силлессен сыграл три матча в чемпионате Испании, в которых пропустил четыре мяча. Также на его счету семь матчей в Кубке Испании и восемь пропущенных голов.

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