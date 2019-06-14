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Сеул призвал КНДР принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта

Спорт

Северная Корея не зарегистрировала в соревнованиях ни одного спортсмена

Сеул, 14 июня 2019, 13:14 — REGNUM  Городской совет южнокорейского города Кванджу, в котором пройдет чемпионат мира по водным видам спорта — 2019, призвал северокорейских спортсменов принять участие в соревнованиях. Об этом 14 июня сообщает Yonhap.

Отмечается, что 13 июня завершился срок подачи заявок на участие в чемпионате, однако Северная Корея не зарегистрировала своих спортсменов.

«Проведение таких международных соревнований поможет установлению мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года пройдет в южнокорейском городе Кванджу с 12 по 28 июля. В соревнованиях примут участие представители 200 стран. Спортивное мероприятие пройдет в Южной Корее впервые.

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