«Колорадо Эвеланш» претендует на нападающего Панарина

Денвер, США, , 12:58 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» претендует на российского нападающего Артемия Панарина. Об этом сообщил журналист Эдриан Дейтер на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Панарин отказался продлевать контракт с «Коламбус Блю Джекетс». На него претендуют многие клубы НХЛ, включая «Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз».

В сезоне 2018/19 Панарин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил заброшенных и отдал 59 результативных передач. В 10 матчах плей-офф он набрал 11 (5+6) очков.

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