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Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Спорт

Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место

Москва, 14 июня 2019, 11:58 — REGNUM  Сборная России по футболу поднялась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации.

Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место. В июне российская команда провела две встречи, в которых одержала две победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

На первом месте по-прежнему идёт сборная Бельгии. Второе место занимает сборная Франции, третье — сборная Бразилии.

Следующие матчи в отборочном турнире чемпионата Европы сборная России проведёт в сентябре: против сборной Шотландии в гостях 6 сентября, а также дома с командой Казахстана 9 сентября.

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