Развитие парусного спорта Дагестана доверили первому вице-премьеру региона

Махачкала, , 11:48 — REGNUM Новая должность появилась у первого вице-премьера Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова. Он избран президентом региональной федерации парусного спорта, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе правительства республики.

На внеочередном собрании общественной организации была отмечена необходимость вывода парусного спорта в Дагестане на качественно новый уровень. Глава республиканского минтуризма Расул Ибрагимов заявил, что популяризация экстремального отдыха привлечет в регион дополнительный поток туристов и любителей активного времяпрепровождения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гаджимагомед Гусейнов работает в правительстве Дагестана с июля 2018 года. Изначально занимал должность врио зампредседателя правительства, после чего в ноябре был утвержден на посту первого вице-премьера. Перед этим, с 2001 года, он трудился в Министерстве финансов РФ. В середине мая указом президента России «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Гусейнов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» l степени.

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