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Развитие парусного спорта Дагестана доверили первому вице-премьеру региона

Спорт

Гаджимагомед Гусейнов избран президентом федерации парусного спорта РД

Махачкала, 14 июня 2019, 11:48 — REGNUM  Новая должность появилась у первого вице-премьера Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова. Он избран президентом региональной федерации парусного спорта, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе правительства республики.

На внеочередном собрании общественной организации была отмечена необходимость вывода парусного спорта в Дагестане на качественно новый уровень. Глава республиканского минтуризма Расул Ибрагимов заявил, что популяризация экстремального отдыха привлечет в регион дополнительный поток туристов и любителей активного времяпрепровождения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гаджимагомед Гусейнов работает в правительстве Дагестана с июля 2018 года. Изначально занимал должность врио зампредседателя правительства, после чего в ноябре был утвержден на посту первого вице-премьера. Перед этим, с 2001 года, он трудился в Министерстве финансов РФ. В середине мая указом президента России «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Гусейнов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» l степени.

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Парусный спорт
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