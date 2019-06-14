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«Реал» готов продать Модрича, чтобы компенсировать расходы

Спорт

Руководство «Реала» готово выслушать предложения по трансферу Модрича

«Реал» готов продать Модрича, чтобы компенсировать расходы
Иллюстрация: Www.realmadrid.com
Лука Модрич

Мадрид, 14 июня 2019, 11:07 — REGNUM  Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может перейти в другой клуб. Об этом сообщает El Mundo.

По информации издания, руководство «Реала» готово выслушать предложения по трансферу Модрича, если тот сам выразит желание сменить команду.

Отмечается, что рекордные затраты на игроков в нынешнее межсезонье вынудили руководство «Реала» пересмотреть политику. В клубе надеются продать нескольких футболистов, чтобы компенсировать часть расходов.

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Напомним, в 2018 году Модрич был признан лучшим игроком мира и получил «Золотой мяч». В сезоне 2018/19 он сыграл в 46 матчах за клуб, в которых забил четыре года и отдал восемь результативных передач.

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