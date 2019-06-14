Ржига останется главным тренером сборной Чехии по хоккею

Прага, , 10:41 — REGNUM Главным тренером сборной Чехии по хоккею останется Милош Ржига. Об этом сообщается на сайте Чешского хоккейного союза.

Отмечается, что Ржига продолжит тренировать сборную Чехии в сезоне 2019/20.

Напомним, Ржига возглавил чешскую сборную летом 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на прошедшем чемпионате мира, уступив в матче за третье место сборной России.

Добавим, что с 2007 по 2010 год Ржига возглавлял «Спартак», после чего работал с подмосковным «Атлантом», санкт-петербургским СКА и омским «Авангардом».