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В Казахстане утвердили символ чемпионата мира по борьбе

Спорт

Символом чемпионата стал снежный барс

Нур-Султан, 14 июня 2019, 09:59 — REGNUM  Символом чемпионата мира по борьбе в Казахстане выбран снежный барс Намыс, сообщили 14 июня в национальном Олимпийском комитете республики.

Символ чемпионата представляет собой приветливого мультиплицированного снежного барса в борцовке в цветах казахстанского флага. В комитете добавили, что снежный барс является символом казахского народа.

Отметим, чемпионат мира по борьбе пройдет с 14 по 22 сентября на «Барыс — арене» в Нур-Султане. В международных соревнованиях примут участие около тысячи спортсменов, которые поборются за 108 путевок на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

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