Гимнаст из Казахстана дисквалифицирован на два года из-за допинга

Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Андрей Лунгул дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщили в национальном антидопинговом центре республики.

Проба казахстанского гимнаста, взятая во внесоревновательный период, показала положительный результат на «фуросемид». В антидопинговом центре уточнили, что спортсмен дисквалифицирован с 12 июня 2019 года по 12 июня 2021 года.

Отметим, в июне 2018 года Андрей Лунгул стал чемпионом Казахстана по спортивной гимнастике в дисциплинах «кольцо» и «опорный прыжок». Спортсмен также завоевал две бронзы в дисциплинах «вольные упражнения» и «брусья».

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