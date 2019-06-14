Турин, Италия, , 08:13 — REGNUM Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не будет никого тренировать в сезоне 2019/20. Об этом сообщает Football Italia.

По словам Аллегри, он собирается взять отпуск на один год

«Хочу взять отпуск на один год, чтобы перезарядиться и навести порядок в личной жизни», — сказал Аллегри.

Напомним, Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда пять раз подряд стала чемпионом Италии и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.

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