«Вильярреал» продлил контракт с полузащитником Санти Касорлой

Вильярреаль, Испания, , 07:19 — REGNUM Испанский «Вильярреал» продлил контракт с полузащитником команды Санти Касорлой. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Добавим, что Касорла является воспитанником клуба. За основной состав команды он начал играть в 2003 году. После этого играл в таких клубах, как «Рекреативо», «Малага», а также лондонский «Арсенал».

В сезоне 2018/19 Касорла сыграл в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.

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