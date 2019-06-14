«Спартак» может купить полузащитника Мак Аллистера

Москва, , 06:47 — REGNUM Московский «Спартак» может купить аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера, который выступает за английский «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщил аргентинский журналист Луис Фрегосси на своей станице в Twitter.

Отмечается, что «Спартак» предложил €20 млн за 20-летнего игрока. Тем самым он вступил в борьбу за него с аргентинским клубом «Бока Хуниорс», который был близок к трансферу Мак Аллистера.

Отметим, что в январе «Брайтон» выкупил контракт Мак Аллистера, однако вторую половину сезона 2018/19 тот провёл в аренде в родном клубе «Аргентинос Хуниорс».

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