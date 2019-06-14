Тарасенко положил новорождённого ребёнка в Кубок Стэнли

Сент-Луис, США, , 06:20 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко положил своего новорождённого ребёнка в чашу Кубка Стэнли. Соответствующее фото хоккеист выложил на странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/ByqJjAGp0VX/

Напомним, «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «музыканты» обыграли «Бостон» со счётом 4:3. Седьмой матч завершился со счётом 4:1.

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Тарасенко в этом плей-офф сыграл в 26 матчах, в которых забросил 11 шайб и отдал шесть результативных передач.

Как ранее сообщало, 7 июня у Тарасенко родился сын.

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