Азар на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» представил публике нового игрока

Мадрид, , 03:54 — REGNUM Официальная презентация нападающего Эдена Азара в качестве игрока ФК «Реал Мадрид» состоялась 13 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу», сообщается в Twitter клуба.

https://twitter.com/realmadrid/status/1139234682011357184

На церемонии футболист поцеловал эмблему «Реала». Ранее клуб опубликовал фотографии, на которых Азар проходит медицинское обследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за переход Азара из английского «Челси» «Реал» заплатил £130 млн.

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