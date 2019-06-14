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Азар на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» представил публике нового игрока

Спорт

На церемонии Азар поцеловал эмблему «Реала»

Мадрид, 14 июня 2019, 03:54 — REGNUM  Официальная презентация нападающего Эдена Азара в качестве игрока ФК «Реал Мадрид» состоялась 13 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу», сообщается в Twitter клуба.

https://twitter.com/realmadrid/status/1139234682011357184

На церемонии футболист поцеловал эмблему «Реала». Ранее клуб опубликовал фотографии, на которых Азар проходит медицинское обследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за переход Азара из английского «Челси» «Реал» заплатил £130 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападающий «Челси» Азар стал футболистом «Реала»

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