«Сент-Луис» завоевал свой первый Кубок Стэнли

Бостон, США, , 21:17 — REGNUM 13 июня по московскому времени зрители легендарного «Ти-Ди Гарден» в Бостоне лицезрели первое чемпионство «Сент-Луис Блюз» в истории его франшизы. Команда из не самого значимого и большого города Северной Америки Сент-Луиса продемонстрировала нам наглядный пример мужества, стойкости, невозмутимости и, конечно же, героизма. Отметим, что драматичности этому триумфу придаёт тот факт, что «Сент-Луис» ещё в январе был самой последней командой лиги, находясь на постыдном 31 месте в общем зачете. Для того, чтобы исправить свою ситуацию в таблице и заявиться на игры плей-офф Кубка Стэнли у «блюзменов» оставалось два месяца. В итоге, несмотря на все проблемы и упреки со стороны болельщиков, скромный по своей части коллектив воплотил мечту в реальность, сотворил невозможное, став чемпионом, когда все указывало на обратное. Такие драматичные истории, когда главному герою приходится переживать всевозможные трудности и во что бы то ни стало покорить страшного злодея, осветляя свою нелёгкую жизнь, становятся примером, а может и фундаментом, для многих сказок, воспитывая подрастающие поколение. Таким образом, непредсказуемое чемпионство «Сент-Луиса» стал первым в своём роде чудом за последние пару десятилетий.

В завершительной седьмой игре финальной серии сезона «Сент-Луис» сыграл противоречиво итоговому счету. По воротам «Бостон Брюинз» за целых три периода, заключившие в себя 60 минут, игроками «Блюз» было нанесено лишь 20 бросков, а за первые полтора периода зрители увидели только 4 броска в исполнении «Сент-Луиса». С игровой точки зрения это просто возмутительно, когда команда более чем за 20 минут матча отметилась лишь 4 опасными моментами. Тем не менее, «Блюз», благодаря своей неторопливой игре, застали врасплох грозных соперников, забросив целых две шайбы за первую половину встречи. Недовольный «Бостон» не мог вытерпеть роли отыгрывающихся, но решать это было не им. Несмотря на агрессивный атакующий стиль «Брюинз», «Сент-Луис» выглядел значительно крепче. Ключевую роль в уверенной игре «музыкантов», по словам самих игроков, сыграл голкипер Джордан Бэннингтон, который провёл свой первый сезон в лиге. Он был невозмутим и готов к любому острому моменту у своих ворот, что, в итоге, помогло ему отметиться удивительным достижением. Джордан стал первым вратарем-новичком, одержавшим более 15 побед в рамках плей-офф Кубка Стэнли, на счету голкипера их стало 16.

В третьем периоде «Бостон» пытался перевернуть игру, продолжая играть агрессивно и в атакующем стиле. Однако, оборона «Блюз» во главе с Алексом Пьетранджело, который также стал системобразующим игроком «музыкантов» в атаке, остановила натиск соперника. В концовке периода выдохшийся «Бостон» пропустил ещё две шайбы, которые определили чемпиона всего сезона. Сперва, Брейден Шенн зрелищно замкнул передачу Тарасенко, установив крепкое преимущество своей команды на табло — 3:0. Позднее, Зак Сэнфорд добил «Бостон», вовремя оказавшись на «пятачке» — 4:0. Однако, поникший «Бостон» под самый занавес периода все же забросил гол престижа, который слегка скрасил обидное поражение.

«Сент-Луис Блюз» впервые за свою 52-летнюю историю клуба стал чемпионом Кубка Стэнли, благодаря удивительной сплоченности коллектива в течение всего года. Приз MVP турнира «Конн Смайт Трофи» завоевал канадский центрфорвард Райан О’Райлли, набравший 23 (8+15) результативных балла за 26 матчей розыгрыша плей-офф.