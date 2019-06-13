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Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»

Спорт

Билич подписал контракт на два года

Вест Бромвич, Великобритания, 13 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион». Об этом 13 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 50-летний хорватский тренер подписал с клубом из Чемпионшипа контракт, рассчитанный на два года.

Напомним, на протяжении своей тренерской карьеры Билич возглавлял сборную Хорватии, а также московский «Локомотив» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

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