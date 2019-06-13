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«Ак Барс» объявил о переходе защитника Викстранда

Спорт

Викстранд подписал контракт, рассчитанный на два сезона

«Ак Барс» объявил о переходе защитника Викстранда
Иллюстрация: Www.farjestadbk.se
Микаэль Викстранд

Казань, 13 июня 2019, 15:38 — REGNUM  Казанский «Ак Барс» объявил о переходе шведского защитника Микаэля Викстранда. Об этом 13 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Викстранд подписал контракт с клубом, рассчитанный на два сезона.

В сезоне 2018/19 Викстранд играл за «Ферьестад» и принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на его счету две передачи в 14 играх.

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