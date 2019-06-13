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Фанат «Сент-Луиса» выиграл $100 тыс. благодаря победе клуба в Кубке Стэнли

Спорт

В январе его ставка составляла $400 при коэффициенте 250 к 1

Сент-Луис, США, 13 июня 2019, 15:30 — REGNUM  Болельщик «Сент-Луис Блюз» Скотт Берри выиграл $100 тыс. благодаря победе своей команды в Кубке Стэнли. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что в январе Берри, будучи в Лас-Вегасе, сделал ставку в $400 на победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли. В тот момент команда шла на последнем месте в лиге, и коэффициент составлял 250 к 1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сент-Луис» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, обыграв в седьмом матче финала «Бостон» со счётом 4:1.

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