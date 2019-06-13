В Великих Луках открылась 24-я Международная встреча воздухоплавателей

Великие Луки, Псковская область, , 15:23 — REGNUM В Великих Луках Псковской области торжественно открылась 24-я Международная встреча воздухоплавателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в соревнованиях принимают участие 38 команд из разных городов России, а также из Польши и Японии.

Флаг 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках торжественно поднял чемпион 2018 года Артем Денисенко.

Среди участников встречи — бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы, четвертый пилот мирового рейтинга Сергей Латыпов; мировой рекордсмен, неоднократный чемпион России Иван Меняйло; двукратный чемпион России Андрей Кульков. Они представляют сборную России по воздухоплаванию. Команды воздухоплавателей приехали в Великие Луки из Кунгура, Рязани, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Великого Новгорода, Йошкар-Олы, Калуги, Крыма. Президент международного жюри соревнований — Джон Груббстром.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников встречи приветствовала вице-губернатор Нинель Салагаева, которая назвала встречу воздухоплавателей в Великих Луках «международным мероприятием высочайшего уровня, не имеющим аналогов в России».

«Воздухоплаватели в Великих Луках стали визитной карточкой Псковской области», — отметила она.

После официальной части церемонии открытия аэростаты всех участников соревнований поднялись в небо над городом.

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках продлится до 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.