Макинрой: думал, что Хачанов добьётся большего

Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Знаменитый американский теннисист Джон Макинрой заявил, что ждал большего от Карена Хачанова. Об этом сообщает Tennis World USA.

«Я думал, что к этому моменту Хачанов добьётся большего. Я не знаю, что с ним случилось», — сказал Макинрой.

По его словам, похожая ситуация происходит и с Даниилом Медведевым. Он отметил, что оба теннисиста установили планку высоко, «но сейчас они словно ошеломлены преградами».

Напомним, Хачанов дошёл до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции и впервые в карьере вошёл в топ-10 теннисистов мира. Медведев проиграл в первом круге Roland Garros.

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