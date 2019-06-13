Четверг, 13 Июня 2019 года
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Кудерметова прошла в третий круг турнира в Хертогенбосхе

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1

Хертогенбосх, Нидерланды, 13 июня 2019, 15:02 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Австралии Дестани Айавой во втором круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча, продолжавшаяся 55 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Кудерметова пять раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Кудерметова сыграет с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.

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