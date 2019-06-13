Стала известна дата боя между Харитоновым и Митрионом

Москва, , 14:57 — REGNUM Поединок между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом состоится 24 августа. Об этом Харитонов сообщил на странице в Twitter.

По словам Харитонова, Митрион подписал контракт на бой, который состоится 24 августа в штате Коннектикут (США).

«Рад, что реванш состоится. Надеюсь, что вы его ждёте. Сделаю все для победы, только вперёд», — сказал Харитонов.

Напомним, прошедший в феврале бой между Харитоновым и Митрионом был прерван в первом раунде и признан несостоявшимся из-за удара ногой в пах со стороны американца.

Добавим, что за карьеру Харитонов одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. На счету Митриона 13 побед и семь поражений.

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